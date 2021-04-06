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Kimliğinin soygunda kullanıldığını söylediler; 100 kilometre uzaklıktaki yere gidip 350 bin lirayı dolandırıcılara teslim etti

Yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

06 Nisan 2021 14:25

Elazığ’da telefon dolandırıcıları, yalnız yaşadığı öğrenilen 80 yaşındaki N.S. isimli kadını dolandırdı.

 Yaşlı kadını telefonla arayarak kimliğinin kuyumcu soygununda kullanıldığını söyleyen dolandırıcılar, soyguncuları yakalamak için para yatırması gerektiğini belirttiler. Yaşlı kadını tuzaklarına düşürmeyi başaran dolandırıcılar, kadını Malatya’ya çağırdılar. Telaşla ticari taksi ile Malatya’da dolandırıcıların verdiği adres olan Turgut Özal Tıp Merkezi otoparkına gelen kadın, burada polis sandığı şüpheliye çantasındaki 350 bin TL değerinde altın, döviz ve Türk lirasını verdi.

Yeniden taksiyle Elazığ’a dönen yaşlı kadın, bir gün sonra dolandırıldığını anlayarak emniyete başvurdu. Geniş çaplı inceleme başlatan Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü YanDol Amirliği ekipleri, yaşlı kadının dolandırıcılar ile buluştuğu noktadaki kameraları incelemeye aldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda 18 ayrı kamerada 85 saatlik görüntüler incelenerek şüphelinin kimliği tespit edildi.

Paraları teslim alan şüphelinin H.E., onu kiralık araçla Malatya’ya getiren şahsın ise Ali D. olduğunu belirleyen ekipler, dolandırıcılık olayının organizatörünün ise Ahmet D. olduğunu tespit etti. Şanlıurfa’da oldukları belirlenen şüphelilerden Ahmet D. ve Ali D. yakalanarak Malatya’ya getirilirken, şüpheli H.E.’nin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin üzerinde yaşlı kadına ait olduğu belirlenen 10 bin 305 TL ele geçirilirken, geri kalan yaklaşık 340 bin TL’ye ise ulaşılamadı. Şüpheliler, Malatya Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

elazığkadındolandırıcılar

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