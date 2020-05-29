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Telefon bayiini pompalı tüfekle basan şahıs içerideki polis tarafından etkisiz hale getirildi

29 Mayıs 2020 11:27

Ankara'da bir GSM bayiini pompalı tüfekle basan şahıs, bu sırada içeride bulunan polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir GSM şirketine ait bayide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yeri sahibi O.B., hattındaki haciz nedeniyle T.T isimli müşteri ile tartıştı. Tartışmanın ardından dükkandan ayrılan T.T., bir süre sonra elindeki pompalı tüfekle bayiye geri geldi. T.T.'nin iş yerine elindeki pompalı tüfekle girdiği anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. İddialara göre çalışanları "Hepinizi öldüreceğim" diyerek tehdit eden T.T., o sırada işlerini halletmek için içeride bulunan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliğinde görevli polis E.A.'nın müdahalesi ile karşılaştı. Polis, T.T'ye müdahale ederek elindeki pompalı tüfeği aldı. Durumu polis memuru arkadaşlarına bildiren E.A., olay yerine gelen ekiplere alkollü olduğu da tespit edilen zanlıyı teslim etti. Gözaltına alınan T.T.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve ruhsatsız tüfek bulundurmaktan 866 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

(İHA)

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