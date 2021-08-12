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Telefon bataryası bomba gibi patladı

"İlk başta bir panik yaptım sonra soğukkanlılıkla cihazı aldım yere attım”

12 Ağustos 2021 16:26

Sivas'ta bir kişinin tamir için teknik servise getirdiği cep telefonunun patlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Zara ilçesi Reşitpaşa Caddesi'nde cep telefonu satış ve tamir işleri yapan Yasin Kaya, bir müşteriye ait cep telefonunun bataryasını tamir ettiği sırada patlayarak alev aldı. Patlamanın etkisiyle şaşıran Kaya, yanan cep telefonunu tezgâhtan alıp yere attı. Kaya, yanan bataryayı söndürdü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Dükkân sahibi Yasin Kaya, telefonun geldiğinde bataryasında şişlik olduğunu söyleyerek, “Cihazımız batarya şikâyetiyle gelmişti, şişmişti bataryası arka kapağını sökmek için ısıtıcıya koymamız gerekiyordu, cihazı ısıtıcıya koydum beklerken bir anda bir patlama sesi geldi, burada ısıtıcı cihazından ben burada bilgisayardaki işlerimi hallederken patladı, orada zarar vermesin diye elimle aldım buraya attım orada cihazlarımız var onlara zarar vermesin diye aldım attım, sönmesini bekledim, söndü ve cihaz bu halde. Bir anda korktum beklemediğim bir şeydi. İlk başta bir panik yaptım sonra soğukkanlılıkla cihazı aldım yere attım” dedi.

Kaynak: İHA

telefonbataryazarasivas

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