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Tele1'de RTÜK protestosu: Programın ismi 'Demokrasi Marenası' oldu, Müjdat Gezen, Uğur Dündar'ın bal mumu heykeliyle yayına çıktı

Uğur Dündar'ın sunduğu 'Demokrasi Arenası' programı 5 haftalık yayın yasağı nedeniyle bu hafta ekranlara gelmedi

12 Şubat 2022 10:00

Uğur Dündar'ın sunduğu 'Demokrasi Arenası' programı 5 haftalık yayın yasağı nedeniyle bu hafta ekranlara gelmedi.  "Demokrasi Marenası" isimli programla durumu protesto eden Müjdat Gezen, programa Uğur Dündar'ın bal mumu heykeliyle çıktı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), Tele1 kanalında Uğur Dündar'ın sunumuyla yayınlanan Demokrasi Arenası programına 5 haftalık durdurma cezası vermesinin ardından bu süreçte ekrana gelecek olan Müjdat Gezen'in sunduğu "Demokrasi Marenası" programının ilk konuğu Uğur Dündar'ın bal mumu heykeli oldu.

Ortaya ilginç görüntülerin çıktığı programda Müjdat Gezen, Uğur Dündar'ın bal mumu heykeliyle sohbet etti.

Gezen, "Bugünkü konuğum, Uğur Dündar. İlk defa ayak ayak üstüne attığını gördüm, Sen, seyircinin karşısında bugüne kadar hiç ayak ayak üstüne atmadın. Ayağını indirmek için dört kişi çalıştı. Başaramadı. Yılmaz Büyükerşen'e danışacaktım, nasıl yapabiliriz diye. İmkanı yok, onun anatomik, böyle dedi. Uğurcuğum diyorum ki bugün geyiklerden bahsedelim. Mesela ben Ren geyiklerini merak etmişimdir. Bizim geyiklere benzemez." ifadelerini kullandı.

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