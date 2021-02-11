T24 LogoT24 Logo
Haberler

Teksas'ta 100'e yakın araç birbirine girdi: 5 ölü

ABD'nin Teksas eyaletinde 100'e yakın araç gizli buzlanma nedeniyle zincirleme kaza yaptı

11 Şubat 2021 20:16

ABD'nin Teksas eyaletinde 100'e yakın araç gizli buzlanma nedeniyle zincirleme kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD'nin Texas eyaletine bağlı Fort Worth kentinde gizli buzlanma nedeni ile sabah saatlerine doğru zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya yaklaşık 100 araç karışırken, birçok araç kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada, çok sayıda kişinin ise araçlarında mahsur kaldığı aktarıldı.

Fort Worth kenti polis memuru Daniel Segura yaptığı açıklamada, kazanın Fort Worth'da yer alan eyaletler arası otoyol olan 35W'nin kuzeydoğu 28. sokağında gerçekleştiğini aktardı. Yaşanan kazaya güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini belirten Segura, "Olaya çok sayıda aracın karıştığını ve en az 3 can kaybının olduğunu teyit edebiliriz. Olay yerinde memurlarımız bulunuyor ve olay hala aktif bir durumda. Hava durumu, muhtemelen olaydaki faktörlerden biri" dedi.

​Fort Worth Polis Departmanı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “I-35 Toll Express'in tüm kuzeye giden ve normal şeritleri, hava şartları ve yaşanan büyük bir kaza nedeniyle şu anda ulaşıma kapalıdır" denildi.

Aynı zamanda trafiğin aksamasının da beklendiğini kaydeden Polis Departmanı, "Uzun gecikmeler yaşanacak" dedi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin Fort Worth Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Bu sabah, özellikle Dallas - Fort Worth Metroplex'te (DFW) çok fazla trafik ve kaza meydana geldi. Buzlanmanın noktasal olması nedeniyle bu olaylar çok tehlikeli. Bloklar arasında yol koşullarının iyiden tehlikeye gidebileceğini yeterince vurgulayamayız. Yavaş olun" ifadelerine yer verildi.

teksasabdzincirleme kaza

Diğer Videolar

İsmail Saymaz'dan Sabah yazarına: Sen niye benim hakkımı değil beş tane patronun hakkını savunuyorsun ya?

Ayinde insanlardan maskelerini çıkarmalarını isteyen rahip: Kahretsin bunları bize zorlayanları

Ozan Tufan ve Rojin Haspolat evlendi; çift sahneye 'Mohikan Marşı' ile çıktı

İyi Parti Bursa İl Başkanı Türkoğlu, Bursa Belediye Başkanı Aktaş'a 'karne' verdi

Mansur Yavaş kendisi için yapılan şarkıyı paylaştı: 'Mansur Başkan, Mansur Başkan; dost peşinde, güzel adam'

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye yanıt: Anayasa Mahkemesi için “Kapanması gereken bir kurum” demek demokrasiye darbedir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Turşu tankına böyle girdi, dans etti...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Türkiye'nin batı ülkelerine benzemesini isteyenler yüzde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Aksoy Araştırma: AKP’lilerin yüzde 53.7’si ve MHP’lilerin yüzde 89.5’i vatandaşı...

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Bakan Soylu’nun “mahrem bilgiye sahibim” ifadesi...

Rektörlük ve bakanlık mutabakata vardı; Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar lojmanları yıkılıyor...

Fatih Altaylı: Emre Belözoğlu'nu izlerken AK Partili bir bakanı izliyor...

Gazeteci İsmail Saymaz'dan Sağlık Bakanı Koca'ya: Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan’da...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Turşu tankına böyle girdi, dans etti...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Türkiye'nin batı ülkelerine benzemesini isteyenler yüzde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24