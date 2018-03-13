Teknik direktör, darp edildiklerini iddia ederek isyan etti

Bölgesel Amatör Lig 6'ncı Grup takımlarından Yeniçağaspor'un teknik direktörü Enver Aydın Akbaş, Ankara takımlarından Çubukspor ile oynadıkları maçın ardından soyunma odasında çektiği videoda oyuncuların ve kendisinin darp edildiğini iddia ederek isyan etti. Bölgesel Amatör Lig 6'ncı Grup'ta mücadele eden Bolu'nun Yeniçağa ilçesinin takımı Yeniçağaspor, ligin 22'nci haftasında deplasmanda Çubukspor ile karşılaştı. Maçı Çubukspor 2-0 kazandı.Maçın ardından Yeniçağaspor teknik direktörü Enver Aydın Akbaş soyunma odasında çektiği video ile, karşılaşmanın orta hakemi Selahattin Günaydın'a, Çubukspor yöneticilerine, teknik heyetine ve oyuncularına tepki gösterdi. Akbaş, oyuncularının ve kendisinin darp edildiğini söyledi. Karşılaşma sırasında yedek kulübesine kendisine ve oyuncularına sert cisimlerin atıldığını ifade eden Akbaş çektiği videoda şöyle dedi: "Biz bugün buraya Ankara'ya Çubukspor ile maç yapmaya geldik. Gayet iyi duygularla maç yapmaya geldik. Ama bizi burada dövdüler. Resmen seyircisi, yöneticisi komple bizi dövdüler. Sahaya seyirci taş atıyor. Dudağım kanıyor, hakem maçı devam ettiriyor. Taş hakemin elinde olmasına rağmen. Bu bizim Türk futbolunun hali. Stoper oyuncum Murat Akman başına darbe aldı. Bunu Çubukspor yöneticisi yaptı. Çubukspor'un 40 numaralı oyuncusu ismi Bilal Gündoğdu. Bu arkadaşı transfer edecek başka takımlar kim olursa olsun, onun kadar ahlaksız onun kadar terbiyesiz ne olursa olsun karşı takımın antrenörü olan bana gelip hareket çekmesi ne kadar etik. Hakem bu arkadaşa sarı kart gösteriyor, oyundan atmıyor. Biz adabımızla, şerefimizle burada ligde kalmaya geldik. Adam gibi top oynadık, adam gibi sahadan çıktık.” Yeniçağaspor Teknik Direktörü Akbaş ayrıca, “Türk futbolunun hali, yazıktır. Biz bunları hak etmiyoruz. Lütfen yetkililer, Türkiye Futbol Federasyonu, gözlemci bunlara dur desinler. Gerekli cezaları versinler. Şunu da bilsinler, Yeniçağaspor, BAL liginde ligde kalacaktır. Bunu herkes görsün. Bu Türk futbolunun halidir” dedi.