Teknesini müsilajdan kurtarmaya çalışırken denize düştü

Bursa’da teknesinin pervanesi deniz salyasına takılan kaptan denize düştü. 47 yaşındaki K.A., Mudanya açıklarında yoğun müsilajla kaplı alandan geçerken pervaneye salya dolandı.

Pervaneyi müsilajdan kurtarmak için demir çubukla uzandığı sırada dengesini kaybeden K.A. denize düştü. Kıyıdakilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekibi kaptanı denizden kurtardı. Sahil Güvenlik daha sonra, başıboş dolaşan tekneye yanaştı ve ekipten bir kişi tekneye atlayarak kontrol altına aldı.