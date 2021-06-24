Tekneden tekneye atlarken düştüğü denizde boğuldu

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Balat iskelesinde tekneden tekneye atlamaya çalışa bir vatandaş denize düştü. Denize düşen ve kayıp olarak arandığı ortaya çıkan kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Olay geçtiğimiz günlerde Balat İskelesi'nde meydana geldi. Tekneden diğer tekneye atlamaya çalışan Hacı Ali Özsoy tutunmayı başaramayınca denize düştü. Vatandaşın düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken, cansız bedeni denizden çıkarılan Hacı Ali Özsoy'un kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. Boğularak can veren talihsiz adamın bir süre önce Kayseri'den İstanbul'a geldiği, geri dönmeyince ailesinin de 18 Haziran'da durumu polise bildirdiği belirlendi. Kayıp olarak aranan Hacı Ali Özsoy'un son görüntüleri iskelede bulunan bir teknenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere bir kişinin tekneden tekneye atlarken denize düştüğü anlar yansıdı. Kaynak: ANKA