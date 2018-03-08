Tekme attığı bisikletten düşen 2 yaşındaki Esma hayatını kaybetti: Alkollüydüm

Adana'da bir genç, Suriyeli ailenin olduğu elektrikli bisiklete tekme attı. Annesinin kucağındaki 2 aylık Esma bebek yere düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Tutuklanan genç, "O sırada alkollüydüm, ne yaptığımı bilmiyorum" dedi. Adana'nın Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi İbrahim Tatlıses Bulvarı'nda Abdulkerim Başak (20) adlı kişi, Suriyeli Muhammed Elmansur'un kullandığı, arkasında kucağında 2 aylık bebeği olan eşi de bulunan elektrikli bisiklete, yolda giderken tekme attı. Bunun üzerine annesinin kucağındaki Esma Mansur yere düştü. Başak ise olay yerinden kaçtı. Başından yaralanan bebek, babası tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Düşmeye bağlı olarak beyin kanaması geçiren Esma bebek yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Hastaneye gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ailenin tanımadığı bir kişinin elektrikli bisiklete tekme attığını söylemesi üzerine harekete geçti. Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Başak'ın kimliği tespit etti. Yakalanan zanlı, "O sırada alkollüydüm, ne yaptığımı bilmiyorum" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından ''kasten öldürme'' suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen Abdulkerim Başak tutuklandı.