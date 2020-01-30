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'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal medya üzerinden arkadaşlık teklif eden bekçiler var

30 Ocak 2020 18:53

Adil Ergin Bağcı
Çarşı ve mahalle bekçilerine 'silah ve zor kullanabilme, kimlik sorabilme, üst araması yapabilme' yetkisi veren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

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Jandarma teşkilatında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin kolluk yetkilerini genişleten yasa teklifi, İçişleri Komisyonu'nda iki gün süren tartışmalı oturumların ardından kabul edildi.

Bekçilere "zor ve silah kullanma" dahil geniş yetkiler verilmesi nedeniyle muhalefetin "yeni bir polis örgütü kurulmak istendiği" eleştirisini yönelttiği teklifle getirilen bazı yeni düzenlemeler şöyle:

- Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

- Görev saatleri içinde ve görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütecek, şüpheli durum veya kişileri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek.

- Kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri alacak.

- Uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı veya kullanıldığından, kumar oynandığından ya da fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek.

- Makul bir gerekçeyle "durdurma" yetkisini kullanacak, kimlik veya diğer belgeleri isteyebilecek.

- Kişinin şüphe uyandırması durumunda üst araması yapabilecek, araçların görünmeyen bölümlerinin açılmasını isteyebilecek.

- Çarşı ve mahalle bekçileri, suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydandayken suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için tedbir alabilecek.

- Şiddet mağduru kadın ve çocuklara doğrudan yardım edebilecekler.

- Bekçiler, jandarma hizmetleri sınıfına dahil edilecek ve emeklilik yaşları 60 olacak.

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