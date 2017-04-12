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Tekirdağ'da tekstil fabrikasındaki patlama sonrası ilk görüntüler

12 Nisan 2017 14:01

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kurulu bulunan bir tekstil fabrikasında patlama meydana geldi. Dumandan etkilenen 29 işçi hastaneye kaldırıldı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası havaya yayılan gaz nedeniyle Çerkezköy organize Sanayi Bölgesi’nde kırmızı alarm vermesine sebep oldu. AFAD ekiplerinin müdahale ettiği olayda fabrikanın bulunduğu sokak çembere alındı, organize bölge müdürlüğündeki fabrikalar, işçilerini tahliye ederek evlerine geri gönderdi. Bebekli çalışanlara yönelik “durum netleşene kadar bebeğinizi emzirmeyin” denildi.

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TekirdağpatlamaÇerkezköyfabrikaişçiler

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