T24 LogoT24 Logo
Haberler

Tekirdağ'da engelli kadının otobüsten düştüğü anlar kameraya yansıdı

03 Nisan 2018 19:14

Tekirdağ'da yaklaşık 1 yıl önce zihinsel engelli olduğu belirtilen Kadriye E.'nin bindiği halk otobüsünün açık olan kapısından düşüp yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşa hemen müdahale edildiğini, otobüs şoförünün de kendi isteğiyle işten ayrıldığını açıkladı. Merkez Süleymanpaşa ilçesinde yaklaşık bir yıl önce şehir içi taşımacılık yapan halk otobüsüne binen zihinsel engelli Kadriye E., araç hareket edince açık olan kapıdan düştü. Kentte mendil satan 'Kadroş' lakabı ile tanınan Kadriye E., hastaneye kaldırıldı, tedavisinin ardından da taburcu edildi. Olayın ardından otobüs şoförü de kendi isteğiyle işinden ayrıldı. Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, ulusal haber ajanslarında 3 Nisan 2018 tarihinde yayınlanan Tekirdağ'da engelli bir vatandaşın yolcu otobüsünün ön kapısından düştüğüne dair haberlerin yer aldığı belirterek, söz konusu olayın bir yıl önce yaşandığı, engelli vatandaşa hemen müdahale edildiği ve herhangi bir sorun yaşamadığı belirtildi. Açıklamada, otobüsün şoförünün de olaydan sonra kendi isteği ile işten ayrıldığı kaydedildi.

ETİKETLER

tekirdağengelli kadınotobüsengelli kadının otobüsten düştüotobüsten düştü

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Şubat 2020

Bu vapurun rotası Barış Abi; Barış Manço vapuru yenilendi

Vuhan'da Koronavirüs tedavisi için 10 günde inşa edilen 1000 yataklı hastanenin içinden görüntüler paylaşıldı

Konuşurken öksürük nöbetine tutulan Dünya Sağlık Örgütü Başkanı: Merak etmeyin, Koronavirüs değil

25. James Bond filmi 'No Time To Die'ın yeni fragmanı yayınlandı

Avcılar'da bir restorana satırlı, bıçaklı baskının görüntüleri ortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24