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Tekirdağ kara gömüldü

14 Şubat 2021 13:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir uyarısını yaptığı kar yağışı Tekirdağ’ı beyaza bürürdü. Cadde ve sokaklar karla kaplanırken, çocuklar sokakta kardan adam yapıp kar topu oynadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurduğu kar yağışı Tekirdağ’da dün gece kendini gösterdi. Sabaha kadar etkili olan kar yağışı kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Sabah saatlerinde sokakların beyaz örtü ile kaplandığını gören vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte evlerinin önüne çıkıp kar topu oynadı, kardan adam yaptı. Kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşan kar nedeniyle bazı vatandaşlar yürürken zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, günlerdir bu karı beklediklerini ve çok sevinçli olduklarını ifade ettiler.

“Buğdaylar yorgan oldu”

Karla kaplanan aracını temizleyen Recep Kılıç, “İyi oldu bu. Çiftçiye, millete ve devlete de herkese iyi oldu bu. Yağmur, kar buğdaylar bekliyordu zaten. Buğdaylara yorgan oldu bu. İnşallah barajlar da dolar. Çiftçiler bu kar ve yağmurla rahat bir nefes aldı. Arabayı temizliyorum. Nede olsa bugün yarın hep yağacak. O zaman da kadar iyice kaybolmadan üstünü süpüreyim temizlensin” diye konuştu.

“Bu kadar beklemiyorduk”

Ailesiyle evin önünde kar topu oynayan Ali Kaya, “Tadını çıkartıyoruz. Başladık çoluk çocuk oynamaya. Bu kadar beklemiyorduk. İyi oldu maşallah. En son 2018’de yağmıştı. Bir de bu 2021’de bereketli olur inşallah. Çocuklarla evin önünde bol bol kar topu oynamaya çalışıyoruz. Hoşumuza gidiyor. Çoluk çocuk hep bu anı bekliyorduk” dedi.
Sokakta çocuklarla kardan adam yapan Emrah Sonbilen ise, “Uzun zaman sonra ilk defa kar yağdı. Bu sefer tuttu, inşallah bereketli olur. Gördüğünüz gibi kardan adam yapıyoruz. Çoluk çocuk eğleniyoruz” diye konuştu.

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