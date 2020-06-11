Tekirdağ'da öğretmenin tilkiyle gülümseten diyaloğu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinden ailesiyle birlikte Çanakkale Gelibolu’ya şehitlik ziyaretine giden bir öğretmen, yolda rastladığı tilkiyi poğaçayla besledi. Öğretmen tilkiyle gülümseten diyaloğunu da sosyal medyada paylaştı.

Ailesiyle birlikte Tekirdağ Malkara’dan Çanakkale’nin Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlik alanına ziyarete giden bir tarih öğretmeni, yolda bir tilki görünce aracını durdurdu. Öğretmen tilkinin kaçmadığını görünce poğaçayla besledi.

Öğretmen, “Tilkinin bu kadar yakın ve insandan kaçmayan tavrı bizim için güzel bir anı oldu” ifadesini kullanarak gülümseten o anları telefon kamerasıyla kaydetti.