Tekirdağ'da bir hastanede sağlık çalışanına tehdit! "Hayatını alırım"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne bir şahıs, sağlık emekçisinin üzerine “hayatını alırım” diye tehditler savurarak yürüdü.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne çekilen görüntülerde bir kişinin sağlık çalışanlarına tehditler savurduğu, ‘Hayatını alırım’ diye bağırdığı duyuldu.

Sağlık çalışanlarına saldırmaya çalışan kişi, zorla zapt edilerek dışarı çıkarıldı.

Kendisini polikliniğe kilitledi

Saldırganın genel cerrahi asistanı Dr. Berkay Yücel’i hedef aldığı, Yücel’in o esnada kendisini polikliniğe kilitlediği öğrenildi. Berkay Yücel’in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.