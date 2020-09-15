T24 LogoT24 Logo
Haberler

Tekirdağ'da bir erkek, pazar yerinde önünü kestiği kadını bıçakladı

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor

15 Eylül 2020 12:27

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde pazarda öfkeli bir şahsın saldırısına uğrayan kadın, 4 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Olayın şokunu üzerinden atamayan yaralı kadın, "Ansızın önüme çıktı" dedi.

Olay, Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında meydana geldi. Pazara alış yapmaya giden Ş.A., iddiaya göre, ayrıldığı eski erkek arkadaşı K.K., yolunu kesip, kendisi ile barışma teklifinde bulundu. Kadının teklifi kabul etmemesi üzerine çıkan tartışma sırasında K.K., üzerinde taşıdığı bıçakla, kadını karın ve bacaklarından 4 yerinden bıçaklayıp, kaçtı. Yaralanan Ş.A.'de yakında bulunan Yiğit Polis Merkezi'ne sığınıp, polislerden yardım istedi.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ş.A., “Pazar yerinde yürürken ansızın önüme çıkarak beni karın ve kalçamdan bıçakladı” diye konuştu.

Polis, kaçan ve Ş.A.'nın da şikayetçi olduğu K.K.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

ETİKETLER

tekirdağmalakarakadına saldırıbıçakladıpazar yerinde

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ekim 2020

Polonya'da kürtaj yasağı sokağa döktü

Depreme hazırlık toplantısında depreme yakalandılar

İzmir'de enkaz altındaki 5 kişilik aileden 4'ü 23 saat sonra çıkarıldı

İzmir'de yaşanan depremin ürkütücü sesi ortaya çıktı

Enkaz altındaki eşinin ve çocuklarının sesini duyan babanın sevinç anları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Deprem uzmanı Prof. Naci Görür: Tuzla fayında kırılma olduysa bu...

İzmir'deki depremin ardından hasar gören Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nin...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Hıncal Uluç: Ahmet Hakan'a o koltuk tatlı mı geldi bilemem,...

İzmir Valiliği: Şehre girişler bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı...

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem: Artçı sarsıntılar sürüyor; hayatını kaybedenlerin sayısı...

Erdal Özyağcılar, Yasak Elma dizisine katıldı...

Süleyman Soylu Koronavirüs'e yakalandı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Deprem uzmanı Prof. Naci Görür: Tuzla fayında kırılma olduysa bu...

İzmir'deki depremin ardından hasar gören Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nin...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24