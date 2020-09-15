Tekirdağ'da bir erkek, pazar yerinde önünü kestiği kadını bıçakladı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde pazarda öfkeli bir şahsın saldırısına uğrayan kadın, 4 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Olayın şokunu üzerinden atamayan yaralı kadın, "Ansızın önüme çıktı" dedi.

Olay, Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında meydana geldi. Pazara alış yapmaya giden Ş.A., iddiaya göre, ayrıldığı eski erkek arkadaşı K.K., yolunu kesip, kendisi ile barışma teklifinde bulundu. Kadının teklifi kabul etmemesi üzerine çıkan tartışma sırasında K.K., üzerinde taşıdığı bıçakla, kadını karın ve bacaklarından 4 yerinden bıçaklayıp, kaçtı. Yaralanan Ş.A.'de yakında bulunan Yiğit Polis Merkezi'ne sığınıp, polislerden yardım istedi.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ş.A., “Pazar yerinde yürürken ansızın önüme çıkarak beni karın ve kalçamdan bıçakladı” diye konuştu.

Polis, kaçan ve Ş.A.'nın da şikayetçi olduğu K.K.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.