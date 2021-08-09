Tekirdağ'da belediye kentte çoğalan dantel böceğine karşı çalışma başlattı

Tekirdağ’da sayısı aniden artan dantel böceğine karşı belediye ekipleri ilaçlama çalışması başlattı. Daha önce de Edirne ve Kırklareli’nde görülen böcekler, insanları ısırıyor.

Türkiye’de ‘dantel böceği’ ya da ‘güvercin biti’ olarak adlandırılan, ana vatanı Amerika kıtası olan böcek, son günlerde Tekirdağ’da sıkça görülmeye başlandı. Özellikle mevsim yağışlarının zamanında alınamadığı ve sıcaklıkların yüksek seyrettiği durumlarda popülasyonu artan dantel böceği, son haftalarda neredeyse kentteki her evde görüldü. Halkın yoğun şikayeti üzerine harekete geçen Süleymanpaşa Belediyesi ise ilaçlama çalışması başlattı.

Çalışmalara ilişkin konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, “Yaptığımız araştırmalara göre, Edirne bölgesinden rüzgarla gelen bir böcek türü. İlk önce Altınova mahallesinde görüldü. Vatandaşlarımızın şikayeti üzerine haberdar olduk. Sekiz ay boyunca uçkun mücadelemiz sürüyor. Uçkun mücadelemizde kullandığımız ilaçlarla dantel böceği mücadelesinde de olumlu sonuçlar aldık. Bunu, vatandaşlardan aldığımız olumlu dönüşlerle görüyoruz. Dantel böceğini ilk defa bu yıl gördük. Biraz ısırgan bir tarafı var. Bilimsel anlamda yaptığımız araştırmada, zararsız bir böcek türü olduğunu öğrendik” dedi.