Tekirdağ’da 6 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

04 Eylül 2021 13:00
Tekirdağ’da hemzemin geçitten geçmeye çalışan işçi servisiyle trenin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Tekirdağ’ın Ergene İlçesindeki hemzemin geçitte sabah saatlerinde yük treni ile içerisinde 13 kişinin bulunduğu işçi servisinin karıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde yük treni bir anda servis minibüsünü önüne alıp metrelerce ilerliyor.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi’nde meydana geldi. Edirne’den Çerkezköy yönüne giden 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptı.
Trenin bir süre önünde sürüklediği minibüsteki 6 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.
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