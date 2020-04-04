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Tekirdağ'a yürüyerek girdiler

04 Nisan 2020 15:47

Koronavirüs salgını nedeniyle giriş- çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasında bulunan Tekirdağ girişlerinde araçların geçişine izin verilmezken, seyahat izin belgesi olanlar ise yürüyerek giriş yaptı.

Tekirdağ'da, saat 00.00'dan itibaren özel araçlarla giriş-çıkış yasağı uygulanmaya başlamasının ardından il girişinde jandarma ve polisi uygulama başlattı. Jandarma ve polis ekipleri, sürücü ve yolculara izin belgesi sorup, izin belgesi olmayan sürücüleri ise geri çevirdi. 

Kontrol noktasına araçla gelen bir grup aracın geçişine izin verilmedi. Araçlardan inenler ise yürüyerek kontrol noktasına geldi. Burada güvenlik güçlerinin kontrol ettiği yayalardan izin belgesi olanların kente girişine izin verildi. 

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