Tekirdağ'a gelen Bulgar turistler ilaç kuyruğuna girdi: Buradan aldığımız ilaçlar Bulgaristan’da yok

Liradaki değer kaybı nedeniyle Bulgaristan vatandaşları, hafta sonunu Türkiye’de geçirmeye devam ediyor. Bulgar turistler, Edirne’nin ardından Tekirdağ’a da ilgi göstermeye başladı. Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesine tur otobüsü ile gelen Bulgar turistler, 1 Bulgar levasının 8 TL'yi geçmesinden sonra şehirde alışveriş yaptı. Şehirdeki eczanelerin önünde sıra oluşturan turistler, tıbbi ve bitkisel ilaçlar aldı.

ANKA'ya konuşan turist rehberi Aleksandrina Genova, "Türkiye’ye hem gezi hem alışveriş için geldik. Üç günlük bir ulusal bayramımız vardı, Siesta Bayramı. Üç gündür Tekirdağ’dayız, buradan ilaç aldık. Bizim ülkemizde bu ilaçlar yok. Türkiye’yi, doğayı ve insanları çok seviyoruz. Burada ilaçlar bizim ülkemizden daha ucuz. Ama buraya gelmemizin tek nedeni ilaç almak değil hem gezi hem de alışveriş yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye’den baklava da alıyoruz. Buradan aldığımız ilaçlar Bulgaristan’da yok. Olsa da Türkiye’de daha ucuza alıyoruz" ifadelerini kullandı.