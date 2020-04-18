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Tekfen Filarmoni Orkestrası tüm orkestralara meydan okudu

18 Nisan 2020 17:01

Tekfen Filarmoni Orkestrası yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için Türkiye'deki bütün orkestraları marş çalmaya davet etti.

Orkestranın sosyal medya hesaplarından "Tekfen Filarmoni, yaptığı çağrıyla tüm orkestralara meydan okuyor ve şunu diyor; “evimizde de olsak, gelin siz de çocuk şarkılarını, marşlarını çalın, #23NisanChallenge hashtag’i ile paylaşın, 23 Nisan’da Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklara armağan edelim, bayramı coşkuyla kutlayalım”mesajıyla paylaştığı çağrıda, Perşembe günü sosyal medya hesaplarından yayın yapılacağı belirtildi.

 Tekfen Filarmoni’nin sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoyla meydan okuduğu orkestraların aralarında ise Antalya Devlet Opera ve Balesi, Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Bilkent Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Devlet Çoksesli Korosu, Gedik Filarmoni Orkestrası, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Opera Bale İstanbul, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi, Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası, Karşıyaka Chamber Orchestra, Limak Filarmoni Orkestrası, Olten Sanat, Orkestra Akademik Başkent, Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası bulunuyor.

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