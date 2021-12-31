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Tekerlekli sandalyesiyle cadde ortasında kalan kadını kaldırıma çıkardı

Çevredekilerin de yardımıyla caddedeki kadını kaldırıma çıkaran şoför, daha sonra yoluna devam etti.

31 Aralık 2021 19:26

Kocaeli'de, tekerlekli sandalyesiyle caddede kalan kadını fark eden Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark şoförü Hakan Yıldırım aracından inip, kadını kaldırıma taşıdı.
 
Kocaeli'nde tekerlekli sandalyesiyle kaldırıma çıkamayan engelli kadın, yolun ters şeridinde, kaldırım kenarından ilerlemeye başladı.
 
Bu sırada Umuttepe-Akpınar TOKİ seferini yapan Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark şoförü Hakan Yıldırım, güzergah üzerinde kaza riski oluşturan kadını gördü. Otobüsü sağ şeritte durdurarak, trafik akışını kesen sürücü Yıldırım, araçtaki yolculara bilgi verdikten sonra indi.
 
Çevredekilerin de yardımıyla caddedeki kadını kaldırıma çıkaran Yıldırım, daha sonra yoluna devam etti.
 
Kaynak: DHA
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