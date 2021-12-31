Tekerlekli sandalyesiyle cadde ortasında kalan kadını kaldırıma çıkardı

Bu sırada Umuttepe-Akpınar TOKİ seferini yapan Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark şoförü Hakan Yıldırım, güzergah üzerinde kaza riski oluşturan kadını gördü. Otobüsü sağ şeritte durdurarak, trafik akışını kesen sürücü Yıldırım, araçtaki yolculara bilgi verdikten sonra indi.

Çevredekilerin de yardımıyla caddedeki kadını kaldırıma çıkaran Yıldırım, daha sonra yoluna devam etti.

Kaynak: DHA