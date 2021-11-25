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Tekerlekli sandalyedeki adamı yumruklayıp gasp ettiler

Polis kayıplara karışan saldırganları arıyor

25 Kasım 2021 16:22

ABD'nin New York eyaletinde 4 saldırgan, tekerlekli sandalyedeki bir adamı saniyelerce yumruklayıp parasını ve telefonunu çaldı. Polis kayıplara karışan saldırganları arıyor.

ABD'nin New York eyaletine bağlı Bronx bölgesindeki Mount Hope semtinde tekerlekli sandalyedeki 39 yaşındaki adam darp edildi, parası ve telefonu çaldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, 4 kişi tekerlekli sandalyedeki adama saldırdı. Saldırganlardan biri yumrukladığı adamı yere düşürdü.

Diğerleri de savunmasız durumdaki adama vurmaya devam etti. New York polisi saldırganların, adamın 800 dolar nakit parasının bulunduğu sırt çantasını ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştığını belirtti.

Kaynak: İHA

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