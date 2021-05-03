Tekel esnafı alkollü içki satışı yasağını yargıya taşıdı

Çanakkale’de tekel dükkanı sahibi Deniz Öztürk, tam kapanma tedbirlerine alkollü içki satışı yasağının da eklenmesini yargıya taşıdı. Öztürk, “Adı geçen yasak fiili bir zorlamanın sonucu olarak uygulanmaya çalışılmaktadır” dedi. Ankara Barosu’nun da başkentteki yasağa karşı dava açacağı öğrenildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 17 günlük tam kapanma sürecinde alkol satışı fiili olarak yasaklandı. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde yer almayan satış yasağı, il umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından uygulanmaya başlandı.

ANKA'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre Tekel dükkanı sahibi Deniz Öztürk, Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun alkollü içki satışı yasağını yargıya taşıdı. Çanakkale İdare Mahkemesi Başkanlığı'na, idarenin savunması alınmadan yürütmenin durdurulması talebiyle dava dilekçesini sunan Öztürk, alkol satış yasağının bilimsel ve tıbbi dayanağı olmadığını belirterek, iptalini de istedi.

“İçki satış yasağı çalışma ve teşebbüs hürriyetine aykırıdır, iktisadi krizin etkisini yaşayan esnafı zor durumda bırakmıştır” diyen Öztürk, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde alkol satışına ilişkin hüküm bulunmadığına dikkat çekti.

Öztürk, “Bu genelgede alkollü içeceklerin satışının yasak olduğuna dair bir kayıt, hüküm yoktur. Adı geçen yasak fiili bir zorlamanın sonucu olarak uygulanmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı da dayanaksızdır” dedi.

"Hukuki dayanaktan yoksun"

Öztürk’ün avukatı Şahap Arpacı da kurulun kararı İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine dayandırdığını ancak genelgede böyle bir düzenleme olmadığını vurgulayarak, “Karar hukuki dayanaktan yoksundur” dedi. Arpacı, salgın sürecinin “hukuki dayanaktan yoksun” genelgelerle yönetilmeye çalışıldığını kaydederek, alkol satış yasağının iptalinin gerektiğine dikkat çekti. Arpacı kararın “siyasi” olduğunu vurgulayarak, kararın topluma dayatıldığını söyledi.