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Tekel bayiinde uyuşturucu satışı güvenlik kamerasında

20 Eylül 2020 14:16

İstanbul Küçükçekmece’de bir tekel bayide yapılan uyuşturucu satışı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakılırken, diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece’de 18 Eylül günü İkitelli Perşembe Pazarı olarak bilinen yerde narkotik satışı olduğu bilgisinin alınması üzerine, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçti.
Yapılan fiziki takip çalışmasında bir tekel bayiye giren ve şüpheli hareketleri olan Gürkan İ. isimli şahsın üst aramasında 0.70gr mariona uyuşturucu madde bulundu.

Gürkan İ.’nin uyuşturucu maddeyi olaya konu iş yerinde Coşkun Can T. isimli şahıstan satın aldığını beyan etmesi üzerine polis ekiplerince güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. İş yerinde yapılan aramalarda ise özel bez torba içinde 390 gr kubar esrar bulundu.

İş yeri sahibi Cemal T., uyuşturucu maddenin 1 hafta önce Mustafa Ç. isimli şahıs tarafından geri almak üzere iş yerine bırakıldığı ancak geri almaya gelmediği söyledi. Gözaltına alınan Gürkan İ. yapılan adli işlemlerin ardından serbest bırakılırken, Coşkun Can T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde bir şahsın kasada duran kişiye para uzattığı ve hızlıca uyuşturucu maddeyi aldığı görülüyor.

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