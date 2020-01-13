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Tek teker üzerinde hız denemesi kaza ile sonuçlandı, kaza kask kamerasına yansıdı

13 Ocak 2020 10:00

Sarıyer'de, tek teker giderek hız yapan iki motosikletli birbirleriyle çarpışarak kaza yaptı. Çarpışma sonucu motosikletin biri savrularak yere düşerken, kaza anı kask kamerasınca saniye saniye yansıdı.

Sarıyer'de hız yapıp makas atan, tek teker üzerinde giderken tehlikeli hareketlerde bulunan iki motosikletliden biri diğerine çarparak kaza yaptı. Çarpışma sonrası motosikletiyle savrulan sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Çarpışma anları her iki motosikletin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, her iki motosikletin makas atarak tehlikeli bir şekilde ilerlemesi, öndekinin tek teker üzerinde gitmesi, çarpışma anı ve motosikleti savrulan sürücünün ayağa kalkması yer alıyor.

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