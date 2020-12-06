Tek motorlu uçak, akan trafikte otoyola böyle iniş yaptı!

ABD’nin Minnesota eyaletinde bir uçak, akan trafiğin bulunduğu otoyola acil iniş yaptı. Giden arabaların arasına yapılan inişte kimsenin zarar görmediği belirtildi.

Minnesota Ulaştırma Departmanı, sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak bir uçağın otoyola acil iniş yaptığını söyledi.

Trafiğin aktığı görülen videoda, 52 yaşındaki Craig Gifford’a ait uçağın arabaların arasına iniş yaptığı de göze çarpıyor. Uçağı acil inişe zorlayan sebep henüz bilinmiyor. Olayda yaralanan kimse de olmadı.

Halk TV'de yer alan habere göre, Deneysel Havaaraçları Birliği adına AP’ye konuşan Dick Knapinski, Gifford’un akrobatik bir pilot olduğunu ve daha önce ABD’yi uluslararası yarışmalarda bu alanda temsil ettiğini söyledi. Knapinski Gifford’un Güney Afrika’da 2017 yılında düzenlenen bir takım yarışında akrobatik uçuş alanında bronz madalyası olduğunu ifade etti.

Uçağın çok yakınına iniş yaptığı araçlardan birinin sürücüsü olan Brittany Yurik yerel bir gazete verdiği demeçte “Şanslı doğru bir kelime olmaz. Hepimizin hayatta olması ve kimseye zarar gelmemesi bir mucize” diye konuştu. Yurik, “Bana çarpabilecek onca uçak arasında bunun Gifford’un başına geldiği için çok şükrediyorum” diye konuştu.

Federal yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını da duyurdu.