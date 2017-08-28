Tek kişilik Zafer Tırmanışı

Uzun yıllar Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığı yapan Alaattin Karaca, Zafer Haftası nedeniyle Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın zirvesine 'Zafer tırmanışı' yaptı. Karaca, Palandöken'in zirvesinde çektiği ve sosyal medyada paylaştığı videoda şunları söyledi: "Bugün 26 Ağustos 2017 ve Zafer Haftası. Şimdiye kadar Ağrı ve Kaçkarlar başta olmak üzere İzmir'den, Afyon'a varıncaya kadar tüm dağlara geleneksel zafer tırmanışları ve yürüyüşler gerçekleştirdik. Bugün de Palandöken Dağı'nın Ejder Tepesi'nden bu anlamlı 30 Ağustos Zafer Bayramınızı canı gönülden kutluyorum Ülkemizin birliği ve bütünlüğü uğruna şehit ve gazi olanları minnetle, şükranla anıyorum."