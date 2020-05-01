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Tek bir öksürükle uçağın tamamına virüs nasıl yayılıyor?

01 Mayıs 2020 16:22

Yeni tip Koronavirüs salgını sürerken, ABD’deki Purdue Üniversitesi’nden bilim insanları tek bir öksürüğün uçakta yayılarak kaç kişiyi enfekte edebildiğini gösteren hareketli bir görüntü hazırladı.

Koronavirüs salgını havacılık sektörünü büyük sekteye uğrattı, uçuşlar tüm dünyada askıya alındı. Purdue Üniversitesi’nden bilim insanlarının hazırladığı görüntü de, uçuşların nasıl bir tehlikeye kapı aralayabileceğini gözler önüne serdi.

Hareketli görüntüde uçaktaki yeni tip Koronavirüs hastası bir yolcunun öksürmesi halinde virüsün nasıl yayıldığı aktarıldı.

Bilim insanları Boeing 767 tipi uçakta 5 saatlik bir uçuş yapan bir kişinin üçte bir oranında hastalanma riski olduğunu belirtti.

Uçuşun daha kısa olması halinde riskin beşte bire kadar düştüğü kaydedildi.

Uzmanlar ayrıca uçaktaki havalandırma sisteminin değiştirilmesinin, söz gelimi hava akışının yukarıdan değil zemine yakın bir noktadan sağlanmasının riski yarıya yarıya ya da daha fazla oranda azalttığını tespit etti.

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