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Tek başına megafonlu eylem: Yüce Allah'ın verdiği yetkiyle artık dünyada ne krallara ne de diktatörlere yer olacaktır

"Tüm ülkelerin sınır düzeni artık kalkacaktır"

03 Mart 2021 14:19

T24 Video Haber Merkezi

İstanbul Şişli'de bir otelin girişindeki alana çıkan bir kişi elindeki megafon ve pankartlarla tek başına eylem yaptı. Kişi, "Yüce Allah'ın verdiği yetkiyle artık dünyada ne krallara ne paşalara ne de diktatörlere yer olacaktır" dedi. 

Arif Kurtuluş isimli vatandaşın kamerasına yansıyan o görüntülerde kişi "Tüm ülkelerin sınır düzeni artık kalkacaktır" diye konuştu. 

Otel çalışanı olduğu belirtilen kişinin daha sonra polislerce karakola götürüldüğü öğrenildi. 

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