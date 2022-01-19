"Tehlikeli ırk"ların barınaklara gönderilmemesi için eylem yapan kadın, kafese girdi ve havladı

Temmuz ayında yürürlüğe giren 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile yasaklı türler olarak bilinen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa ırkları 14 Ocak'a kadar sahiplerince belediyelerin hayvan bakımevlerinde veya özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınma şartı koşuldu.



'Tehlikeli ırk' olarak arz edilen köpeklerini kısırlaştırmak istemeyenler ise köpeklerini sokağa bıraktı. Bırakılan köpekler toplatılarak, belediyelerin barınaklarına yerleştirildi.



'Tehlikeli ırk'ların ve başıboş köpeklerin barınaklara gönderilmemesi için eylem yapan bir kadın, "Ben bugün köpeklerin sesiyim" diyerek kafese girdi ve havladı.