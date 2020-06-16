Tehlikeli anlar; Esenyurt'ta çocuklar, 3 katlı binanın çatısında dut toplarken görüntülendi!

İstanbul Esenyurt’ta annesi pazara giden çocuklar, 3 katlı binanın çatısında dut topladı. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta iddiaya göre anne mahallede kurulan pazara gitti. Annelerinin evden çıktığını gören çocuklar da 3 katlı binanın yanındaki ağaçtan dut yemek için çatıya çıktı.

Yaşanabilecek tehlikeyi düşünmeyen çocuklar sürünerek ağaca doğru yanaşıp dut toplamaya başladı.

Çocuklar çevrede bulunan vatandaşların uyarmasıyla dikkatli bir şekilde çatıdan evlerine geri döndü.

Olay, bir olumsuzluk yaşanmadan sonuçlandı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.