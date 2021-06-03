Nişanlısı tarafından tehdit edilen kadın: Öldürülen kadınlardan biri de ben olmak istemiyorum

Eskişehir'de ayrıldığı nişanlısı tarafından bir süredir ölüm tehditleri alan M.U. alınan uzaklaştırma kararına rağmen yaşadığı korku ve endişe yüzünden günlük hayatına devam etmekte zorluk yaşadığını anlattı. M.U., "Türkiye'de o kadar çok kadın cinayetleri oluyor ki, öldürülen o kadınlardan biri de ben olmak istemiyorum" dedi.

Bir süredir takip edildiğini ve darp edildiğini anlatan M.U. aldığı 1 aylık uzaklaştırma kararına rağmen eski nişanlısı Uğur Y.'nin tehdit içerikli mesajlar atmaya devam ettiğini söyledi.Bunun üzerine yetkili mahkeme tarafından 3 aylık bir başka uzaklaştırma kararı daha çıkarıldı. Alınan son uzaklaştırma kararının bitmesinden endişe duyan M.U., daha sonrası için ne yapacağını bilmediğini söyleyerek yetkililerden yardım istediğini dile getirdi.

Can güvenliğinden endişe ettiğini aktaran genç kadın şu ifadeleri kullandı:

“5-6 yıldır tanışıyoruz. Yaklaşık 2 yıl kadar nişanlı kaldık, 2 yıl önce de beni aldattığı için ayrıldık. Daha sonra beni bir takıntı haline getirdi. Hayatında başka biri olsa bile benim peşimi bırakmıyor, sürekli rahatsız ediyor. Benim başka bir hayat kurmama izin vermiyor. Hiçbir şekilde peşimi bırakmıyor, sürekli takip ediyor. Tehdit ediyor. Tedbir kararı aldırdım halen korkuyorum çünkü tehditler savurduğu mesajlar atıyor. Can güvenliğimden endişe ediyorum”