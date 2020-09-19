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Tefeciden aldığı parayı borç veren kadın parasını geri alamayınca intihar etmek istedi

19 Eylül 2020 08:54

Adana’da bir kadın tefeciden aldığı 22 bin TL’yi borç verdiği kişiden geri alamayınca sulama kanalına atlayıp canına kıymak istedi. Polis ve çarşı mahalle bekçileri kadını sulama kanalına atlayacağı sırada yakalayarak kurtardı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde cadde üzerinde bulunan DSİ’e ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, Kezban S., tefeciden 22 bin TL para alarak bir arkadaşına verdi. Daha sonra Kezban S., arkadaşına verdiği 22 bin TL’yi alamayınca intihara kalkıştı.

Sulama kanalına atlayarak canına kıymak isteyen Kezban S. kendisini ikna etmeye çalışan polislere,” Benim param gelecek. O para gelecek, paramı istiyorum.” diye ağladı.

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adanakezban stefeciintihar girişimi

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