T24 LogoT24 Logo
Haberler

Tedavi için gittiği hayvan çiftliklerinden etkilendi; kendi çiftliğini kurdu

06 Temmuz 2020 13:51

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’dan aldığı yüzde 70 hibe desteğiyle Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Küçükhüyük Beldesi’ne büyükbaş besi çiftliği kuran veteriner hekim Servet Bayendur, 100 büyükbaş hayvanının hem tedavisini yapıyor, hem de Türkiye’nin bir çok bölgesinde bulunan firmaların kırmızı et ihtiyacını karşılıyor.

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Küçükhüyük Beldesi’nde yaşayan Veteriner Hekim Servet Bayendur, tedavi için gittiği besi çiftliklerinden etkilendi ve büyükbaş hayvan çitliği kurmaya karar verdi.

Yaptığı araştırmalar sonrasında TKDK’nın hibe desteklerine başvuru yaptı. Yüzde 70 hibe desteğinden faydalanmaya hak kazanan Bayendur, 10 bin metrekare alan üzerine büyükbaş besi çiftliğini kurdu.

100 büyükbaş hayvana sahip olan Bayendur babasının da desteğiyle yetiştirdiği hayvanlarla sucuk üreticileri ve kasapların kırmızı et ihtiyaçlarını karşılıyor. Bayendur, en üst teknolojik şekilde inşa edilen tesiste bulunan tüm hayvanların hem bakımını hem de tedavilerini kendi yapıyor.

Tesiste son teknoloji sistemin kullanıldığını kaydeden Bayendur, 2 kişinin rahatlıkla 150 hayvana bakabileceğini vurguladı. Bayendur, “Biz burayı planlarken işçiliği minimal düzeye çekmeye çalıştık. Izgaralı sistemden yola çıkarak hayvanların gübre kontrolünü çok düzgün bir şekilde 2 kişiyle yapabiliyoruz. 2 kişi burada rahatlıkla 150 tane hayvana bakabiliyoruz. Oğlumla birlikte işleri yürütüyoruz" dedi. 

ETİKETLER

besiçiftlikhayvancılıkveterinerhekimafyonkarahisarafyonhibedesteksinanpaşa

Diğer Videolar

Restoranda oturan kadın bir anda saldırıya uğradı

Karadeniz üzerinde uçuş yapan Fransız ve İngiliz uçağına Rus savaş uçağından müdahale

Tartıştığı kadınları bıçakla tehdit eden erkek 'karakola sığındı'

Alkol uygulamasından kaçtığı sırada yakalanan kişi ortalığı birbirine kattı

İstanbullular güne sağanak yağmurla başladı, bazı yolları su bastı

Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'ta uğradığı linç girişimi sırasında ailesinin yaşadıklarını anlattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ben büyük bir şerefsizlik yaptım" diye bağırarak kendini ateşe...

Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı başka failleri işaret etti: Ak...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bloomberg: Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz kaynağı keşfetti...

Soylu: Bazı çevrelerin uzman çavuşun cinsel saldırı olayını sürekli gündeme...

Abdulkadir Selvi: Seçim sisteminde sürpriz olabilir...

Uzman Çavuş Musa Orhan'ın cinsel saldırısının ardından yaşamına son veren...

Maske takmadığı için bir kadına sert müdahalede bulunarak gözaltına alan...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ben büyük bir şerefsizlik yaptım" diye bağırarak kendini ateşe...

Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı başka failleri işaret etti: Ak...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24