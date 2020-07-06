Tedavi için gittiği hayvan çiftliklerinden etkilendi; kendi çiftliğini kurdu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’dan aldığı yüzde 70 hibe desteğiyle Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Küçükhüyük Beldesi’ne büyükbaş besi çiftliği kuran veteriner hekim Servet Bayendur, 100 büyükbaş hayvanının hem tedavisini yapıyor, hem de Türkiye’nin bir çok bölgesinde bulunan firmaların kırmızı et ihtiyacını karşılıyor.

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Küçükhüyük Beldesi’nde yaşayan Veteriner Hekim Servet Bayendur, tedavi için gittiği besi çiftliklerinden etkilendi ve büyükbaş hayvan çitliği kurmaya karar verdi.

Yaptığı araştırmalar sonrasında TKDK’nın hibe desteklerine başvuru yaptı. Yüzde 70 hibe desteğinden faydalanmaya hak kazanan Bayendur, 10 bin metrekare alan üzerine büyükbaş besi çiftliğini kurdu.

100 büyükbaş hayvana sahip olan Bayendur babasının da desteğiyle yetiştirdiği hayvanlarla sucuk üreticileri ve kasapların kırmızı et ihtiyaçlarını karşılıyor. Bayendur, en üst teknolojik şekilde inşa edilen tesiste bulunan tüm hayvanların hem bakımını hem de tedavilerini kendi yapıyor.

Tesiste son teknoloji sistemin kullanıldığını kaydeden Bayendur, 2 kişinin rahatlıkla 150 hayvana bakabileceğini vurguladı. Bayendur, “Biz burayı planlarken işçiliği minimal düzeye çekmeye çalıştık. Izgaralı sistemden yola çıkarak hayvanların gübre kontrolünü çok düzgün bir şekilde 2 kişiyle yapabiliyoruz. 2 kişi burada rahatlıkla 150 tane hayvana bakabiliyoruz. Oğlumla birlikte işleri yürütüyoruz" dedi.