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Tecavüzle suçlanan Hindistanlı guru müebbete mahkum edildi

25 Nisan 2018 17:17

Dünya genelinde milyonlarca takipçisi olduğu öne sürülen Hindistanlı guru Asaram Bapu, 2013 yılında 16 yaşındaki bir müridine tecavüz etmekten suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Dünya genelinde sahip olduğu 400 aşramda yoga ve meditasyon eğitim veren Bapu hakkındaki müebbet kararı, takipçilerinin şiddet eylemlerine kalkışabileceği endişesiyle 77 yaşındaki gurunun tutulduğu Racastan eyaletinin Jodhpur kentindeki cezaevinin içinde açıklandı. Ceazevinin çevresinde ve Bapu'nun takipçilerinin yoğun olduğu eyaletlerde de güvenlik önlemleri artırıldı. Yargıç Madhusudhan Sharma, Bapu'ya tecavüz, suç amaçlı tuzak kurmak ve isteği dışında alıkoyma suçlarından müebbet hapis cezasının yanı sıra iki yardımcısına da suça yardımdan 20'şer yıl hapis cezası verdi. Bapu suçlamaları redderken sözcüsü temyize gideceklerini söyledi. Hindistanlı gurunun ülkesinde ve ABD, İngiltere, Kenya ve Uganda dahil birçok ülkede milyonlarca takipçisi olduğu beliritliyor. Ne olmuştu? Bapu'yu tecavüzle suçlayan genç kız 2013'te 16 yaşındayken polise yaptığı şikayette annesi ile birlikte Jodhpur'da Bapu'yu ziyarete gittikleri sırasında tecavüzün gerçekleştiğini anlatmıştı. Onyıldan fazladır kendilerinin Bapu'nun takipçisi olduğunu söyleyen genç kızın ailesi Bapu'nun genç kıza 'iyileştirme' bahanesiyle aşramdaki odasında tecavüz ettiğini açıklamıştı. Bapu olayın ardından 2013'te tutuklanmıştı. Hindistanlı guru ve oğlu Narayan Sai hakkında Gucerat eyaletinde bir başka tecavüz suçlamasıyla ilgili dava da sürüyor.

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