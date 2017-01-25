Tecavüze uğramasından 77 yıl sonra, evlatlık verdiği kızıyla karşılaştı!

1928 yılında henüz 16 yaşındayken arkadaşı ile piknik yaptığı sırada tecavüze uğrayan Minka Disbrow yaşadığı travma sonrası acı dolu güne dair pek bir şey hatırlamıyordu. Hatırladığı tek şey ise ona tecavüz eden adamın taktığı kovboy şapkasıydı. Olay sonrası utanan Minka durumdan kimseye bahsetmedi ancak giderek büyüyen karnını fark etti. 9 ay sonra gizlice dünyaya getirdiği Betty Jane'i de evlat edindiren kadın kızını hiç bir zaman unutmadı. 93 yaşına gelen Minka'nın ise ölmeden önce istediği son bir şeyi vardı; o da hiç unutmadığı kızını son bir kez görmek. Minka'nın durumunu öğrenen bir savcı da tozlu rafların arasından evlat edindirme belgelerine ulaşarak kadının isteğini yerine getirmek istedi. Sonunda da Minka'nın hayali gerçek oldu. 77 yıl sonra kızı ile karşılaşan kadının o anları...