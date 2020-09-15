T24 LogoT24 Logo
Haberler

Tecavüzü ve ırkçı saldırıları 'öven' kadına tepki yağdı

Videoyu yayınlayan kişinin kimliği veya hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor

15 Eylül 2020 11:53

Sosyal medyada dolaşıma giren ve içeriğinde bir kadının ırkçı saldırıları kast edip 'övüdüğü' videoya tepki yağdı. 

Batman’da uzman çavuş Musa Orhan tarafından uğradığı cinsel saldırı sonrası intihar eden İpek Er’i, Sakarya ve Kocaeli’deki ırkçı saldırıları kast ederek suçu öven kişinin söyledikleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Kişinin müzik eşliğinde dans ederek sarfettiği, "Çavuşumuz koydu, Sakarya koydu, Afyon koydu" şeklindeki ırkçı ve cinsiyetçi söylemlere birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Videoyu yayınlanan kişinin kimliği veya hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.

ETİKETLER

ırkçı söylemÇavuşumuz koydumusa orhanipek ersosyal medyaırkçılıktiktokvideo

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ekim 2020

Polonya'da kürtaj yasağı sokağa döktü

Depreme hazırlık toplantısında depreme yakalandılar

İzmir'de enkaz altındaki 5 kişilik aileden 4'ü 23 saat sonra çıkarıldı

İzmir'de yaşanan depremin ürkütücü sesi ortaya çıktı

Enkaz altındaki eşinin ve çocuklarının sesini duyan babanın sevinç anları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Deprem uzmanı Prof. Naci Görür: Tuzla fayında kırılma olduysa bu...

İzmir'deki depremin ardından hasar gören Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nin...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Hıncal Uluç: Ahmet Hakan'a o koltuk tatlı mı geldi bilemem,...

İzmir Valiliği: Şehre girişler bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı...

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem: Artçı sarsıntılar sürüyor; hayatını kaybedenlerin sayısı...

Erdal Özyağcılar, Yasak Elma dizisine katıldı...

Süleyman Soylu Koronavirüs'e yakalandı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Deprem uzmanı Prof. Naci Görür: Tuzla fayında kırılma olduysa bu...

İzmir'deki depremin ardından hasar gören Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nin...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24