Tecavüzü ve ırkçı saldırıları 'öven' kadına tepki yağdı

Sosyal medyada dolaşıma giren ve içeriğinde bir kadının ırkçı saldırıları kast edip 'övüdüğü' videoya tepki yağdı.

Batman’da uzman çavuş Musa Orhan tarafından uğradığı cinsel saldırı sonrası intihar eden İpek Er’i, Sakarya ve Kocaeli’deki ırkçı saldırıları kast ederek suçu öven kişinin söyledikleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Kişinin müzik eşliğinde dans ederek sarfettiği, "Çavuşumuz koydu, Sakarya koydu, Afyon koydu" şeklindeki ırkçı ve cinsiyetçi söylemlere birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Videoyu yayınlanan kişinin kimliği veya hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.