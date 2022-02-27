TDP, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 'Savaşa Hayır' pankartı astı

Türkiye Değişim Partisi İstanbul İl Başkanı Yusuf Polat, İlçe Başkanları ve İl Gençlik Kolları ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün korkuluklarına ‘Savaşa Hayır’ yazılı pankart astı, kısa bir basın açıklaması yaptı.

Polat’ın okuduğu açıklamada, “Sebebi ve şekli ne olursa olsun tüm savaşları reddediyoruz. Sonsuz önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği amaçlara yürüme ve dünya barışını sağlamak için; savaşlar olmasın, salgınlar yaşanması, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın, aç insan kalmasın diye ‘savaşa hayır’ diyoruz” ifadelerine yer verildi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de, Rusya–Ukrayna krizi ile ilgili bir değerlendirmede bulundu. Dünyanın bir dönüm noktasında olduğunu dile getiren Sarıgül, “Bir ülke işgal edilmekte, siviller bombalanmakta ve çocuklar ölmektedir. Bir devlet başkanı insanlığın ortak değerlerine ve uluslararası hukuka açıkça meydan okumaktadır. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün uluslararası kuruluşlar bir tür acizlik ve kayıtsızlık içindedir” şeklinde konuştu.

Sarıgül, sözlerine şöyle devam etti:

“Uluslararası toplum bu işgal ve saldırıyı durduramazsa başka yerlerde de benzer saldırgan davranışları özendirmiş olacaktır. Dünya, gücü gücü yetene dünyası haline gelecektir. Buradan, dünyanın ortak vicdanına sesleniyorum: Rusya dahil olmak üzere dünyanın neresinde yaşıyorsak yaşayalım, Ukrayna halkının yanında olmalıyız. Ukrayna'nın yardım çağrılarının karşılık bulmasını sağlamalıyız. Uluslararası kurumları ve ülkelerimizin yönetimlerini harekete geçmeye zorlamalıyız. Bu işgali durdurmalıyız. Ben inanıyorum ki vicdan, zorbalığı yenecektir.”