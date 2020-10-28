TCDD'nin fotoğraf kampanyasına Çorlu tren faciasında yakınlarını kaybedenlerden tepki: Paylaşın ki dünya görsün insanları nasıl katlettiğinizi!

T24 Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) Twitter hesabından başlattığı, 'bizimle paylaş' fotoğraf kampanyasına Çorlu tren faciasında yakınlarını kaybedenler vatandaşlardan tepki geldi. 2018'de Edirne'den İstanbul'a hareket eden, Çorlu’da raydan çıkarak 25 kişi hayatını kaybetmesine neden olan 'Çorlu tren faciasında yakınlarını kaybeden vatandaşlar, kazayla ilgili fotoğrafları yorum kısmında ve TCDD'nin tweet'ini alıntılayarak paylaştı.

Çorlu tren faciasında hayatını kaybeden oğlu Oğuz Arda Sel'in fotoğrafını paylaşan Mısra Öz TCDD'nin fotoğrafını alıntılayarak "Sizin eseriniz. Beceriksizliğiniz ile ölen 25 insanı da dünya ile paylaşın. Trenin altından bakan oğlumu da paylaşın! Paylaşın ki bütün dünya görsün insanları nasıl katlettiğinizi!" diye yazdı.

TCDD'nin paylaşımı şöyle;

"Kadrajına takılan eşsiz manzaraları #BizimlePaylaş. Çektiğiniz demiryolu içerikli fotoğraflarınızı paylas@tcdd.gov.tr e-posta adresimize gönderin, dünyayla paylaşalım."

Paylaşıma gelen tepkilerden bazıları ise şöyle;

Ne olmuştu?

Edirne’den İstanbul’a hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ Çorlu’da raydan çıkarak devrildi. Olayda 7’si çocuk 25 kişi hayatını kaybetti, 328 kişi de yaralandı.

Kazaya ilişkin Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu bulunan Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Turgut Kurt, Yol Bakım ve Onarım Şefi olan Özkan Polat, Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile kaza öncesindeki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında ‘taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan hapis cezası istendi.

Tren kazasında hayatını kaybeden 25 kişinin isimleri şöyle:

Ersen Gül, Serhat Şahin, Melek Tuna, Ayşe Başaran, Ergün Kerpiç, Hakan Sel, Oğuz Arsa Sel, Özge Nur Dikmen, Gülce Dikmen, Sena Köse, İrfan Kurt, Mavinur Tiflizden, Bahar Koçman, Yağmur Laçin, Özcan Cesur, Derya Kurtuluş, Beren Kurtuluş, Emel Duman, Bihter Bilgin, Ömer Alperen Can, Seyfi Erbil, Zübeyde Seven, Gani Kartal, Rubize Kartal, Fethiye Yıldız