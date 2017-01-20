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TBMM'de kadın milletvekilleri arasında arbede çıktı; Pervin Buldan yere düştü Şafak Pavey'in protezi çıktı

20 Ocak 2017 00:26

Pervin Buldan AKP'li milletvekillerinin Nazlıaka'ya müdahalesi sırasında yaşanan arbedede yere düştü. AKP'liler Nazlıaka'nın kelepçesini söktü. Nazlıaka TBMM Genel Kurulu'ndan çıkarıldı. HDP'li Meral Beştaş AKP'li kadın bir milletvekilinin Buldan'a tekme attığını söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey de kavga sırasında yere düştü. CHP'den yapılan açıklamada Şafak Pavey'in Gökcen Özdoğan Enç tarafından yere düşürüldüğü, kolundaki protezin çıktığı belirtildi. Pervin Buldan yaşanan arbedenin ardından hastaneye kaldırıldı. HDP milletvekilleri göğsüne darbe alan Buldan'ın kalbinde ritim bozukluğu olduğunu söyledi

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