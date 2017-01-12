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TBMM'de 'açık oy' kavgası; AKP'liler görüntüleri silmek istedi

12 Ocak 2017 15:55

Meclis Genel Kurulu’nda, Anayasa değişiklik teklifinin birinci tur görüşmelerinde 3. madde için gizli oylama yapılırken, AKP'lilerin Anayasaya aykırı şekilde açık oy kullandığını iddia eden CHP'liler görüntü aldı. AKP'liler, gizli oylama ihlallerini cep telefonu ile çekmeye çalışan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'i darp etti. Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "AKP'liler kadın vekilimize saldırıp telefonunu gasp ederek bu görüntüleri silmek istedi! Başbakan ve M.Elitaş açık oy kullanırken yakalandı." ifadesini kullandı. CHP'li Hürriyet'in saldırıya uğradığı ana ilişkin çekilen görüntülerde Memur Sen eski Genel Başkanı, AKP'li Meclis İdare Amiri Ahmet Gündoğdu'nun, CHP'li Kaplan'a fiziki saldırıda bulunduğu görülüyor. Kaplan, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın da kendisine şiddete varan şekilde fiziki müdahalede bulunduğunu söyledi.

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