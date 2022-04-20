TBMM'yi ziyaret eden çocuklardan CHP'li Tanal'a dolar sorusu

23 Nisan kapsamında TBMM'yi ziyaret eden çocuklar, CHP'li Mahmut Tanal'a "Dolar nasıl düşer?" sorusunu yöneltti. Tanal, çocuklara yanıt verdiği anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bile geçim derdine düşmüşse vay halimize!" tepkisini dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'yi ziyaret eden çocuklarla aralarında geçen diyaloğu paylaştı. Çocuklarla yaşadığı diyaloğu paylaşan Tanal, "23 Nisan kapsamında TBMM'yi ziyaret eden miniklerin zihnini, Türkiye'deki ekonomik kriz, pahalılık, dövizdeki yükseliş meşgul ediyor. Minikler, "Dolar nasıl düşer?" sorusunu yöneltti. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bile geçim derdine düşmüşse vay halimize!" ifadelerini kullandı.