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TBMM Komisyon Başkanı'ndan "Günde 20 gram üzüm tüketin" tavsiyesi

27 Mart 2018 16:03

Manisa'ya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, sağlık açısından ve zihin fonksiyonlarının gelişmesi için günde 20 gram üzüm tüketilmesini tavsiye etti. Bilen ayrıca, üzüm üreticilerinin çok ciddiye alınabilecek, çözülemeyecek bir sorununun da olmadığını söyledi. Bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu, çalışmalarını Manisa merkezde sürdürdü. Manisa Ticaret Borsası'nı ziyaret eden heyet üyeleri ardından Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ile bir araya geldi. AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in komisyon başkanlığını yaptığı heyette AK Partili ve CHP'li milletvekilleri yer aldı. Vali Güvençer, Manisa'nın dünyanın çekirdeksiz üzüm üretim merkezi olduğunu belirterek, bu stratejik ürünün kente ve ülkeye daha fazla katma değer katması için yapılan çalışmalardan mutlu olduklarını söyledi.

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