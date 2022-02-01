Öğretmen Meslek Kanunu'nu protesto eden öğretmenlere TBMM önünde engel

Eğitim Sen, Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi’nin kabul edilmemesi talebiyle Meclis önüne gelerek eylem yaptı. Eğitimciler polis tarafından engellendi. Öğretmen Meslek Kanunu'nu Meclis önünde protesto etmek isteyen ve basın açıklaması yapmak isteyen Eğitim-İş Sendikası üyeleri meclis önünde eylem yapmak istedi.

Polisin müdahale uyarsında bulunduğu öğretmenler çevik kuvvet tarafından Meclis önünden uzaklaştırılmak istendi. Uyarı sonrası öğretmenlere ile polis arasında gergin ve arbede yaşandı. Öğretmenler açıklamalarını yaparak eylemi sonlandırdı.

Grubun önüne barikat oluşturunca tansiyon yükseldi

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen),TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine başlanacak Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin kabul edilmemesi yönünde çağrıda bulunmak için Meclis önüne geldi. Sendika üyelerinin, teklifin geri çekilmesini talep etmek için açıklama yapması çevik kuvvetlerle engellendi. Polis ekipleri, grubun önüne barikat oluşturunca tansiyon yükseldi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay’ın da aralarında bulunduğu eğitimcilere, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’in de destek verdi.

Grubun mücadelesi sık sık polis tarafından ‘Yapılan eylem kanuna aykırıdır. Lütfen eyleminize son veriniz’ anonslarıyla bölündü.

Eğitimciler mücadelelerini sürdürerek basın açıklamalarını gerçekleştirdi.