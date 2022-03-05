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TBMM Genel Kurulu’nda gerginlik: CHP ve MHP'li vekiller birbirinin üzerine yürüdü

05 Mart 2022 21:31

TBMM Genel Kurulu’nda, AKP Grubu'ndan yapılan konuşma sonrası sataşma olduğu gerekçesiyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel söz istedi. MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Özgür Özel'in "sataşma" gerekçesiyle söz istemesine tepki göstererek, "Sataşma yok. Siyasi değerlendirme yapıyorsun. Bıktık artık burada ya” diye bağırdı.

Bülbül'ün bağırmasıyla CHP ve MHP milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ile MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz birbirinin üzerine yürüdü.

 

 

TBMM Genel KuruluLevent BülbülÖzgür ÖzelÜmit Yılmazmecliste kavga

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