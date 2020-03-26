TBMM’de Koronavirüs'e karşı termal kameralı önlem

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yeni tip Koronavirüs'e karşı önlemler alınıyor.

TBMM’de yeni tip Koronavirüs'e karşı termal kameralar yerleştirildi. Dış kapılar, üç ana bina, bir ziyaretçi kabul ve bir de Başkanlık kapısına olmak üzere 8 adet termal kamera personelin ateşini ölçecek ve yüksek çıkarsa alarm verecek. Daha sonra görevli polisler tarafından tekrar ateşi ölçülecek kişinin durumuna göre sağlık ekiplerine haber verilerek, kişi karantinaya alınacak.