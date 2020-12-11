TBMM'de cinsel taciz tartışması: AKP'li Çalık "Kafanızı kuma gömüyorsunuz" dedi, CHP'li Kadıgil, attığı tweeti hatırlattı

TBMM Genel Kurulu'da AKP Milletvekili Öznur Çalık ile CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil arasında taciz ve tecavüz tartışması yaşandı.

CHP Maltepe ilçe örgütünde yaşanan taciz olayını hatırlatan AKP'li Çalık, CHP ve HDP'yi sessiz kalmakla suçlarken Kadıgil ise söz konusu olaya kendisi ve partileri tarafından gösterilen tepkileri hatırlatarak AKP'nin yaşananları siyasi malzeme haline getirdiğini söyledi.

Çalık’ın “Kadına yönelik şiddete karşı sıfır toleransla mücadelemize devam ediyoruz. Taciz, tecavüz, şiddet kimden gelirse gelsin karşısında duruyoruz. CHP ve HDP gibi dut yemiş bülbüle dönmüyoruz, kafamızı kuma gömmüyoruz” ifadeleriyle başlayan tartışmalar üzerine kürsüye çıkan Kadıgil, "Bizi sessiz kalmakla suçluyorsunuz. Daha sizin lağım medyanız bizim üstümüze saldırmaya başlamadan önce attığım "tweet"i okuyorum diyerek şöyle konuştu:

"Ataerkil düzenin hadsiz saldırganları, her ortamda aramızda. Mesele, el âlem ne der diye örtbas etmeyip tam da böyle cezasını kesmekte. Bu herifi ifşa ve şikâyet eden kız kardeşimi de derhâl ihraç eden il örgütümüzü de kutluyorum. Hak ettiği en ağır cezayı alması tek temennimdir"

CHP kadın milletvekilleri olarak olayın ardından bir basın açıklaması yaptıklarını da hatırlatan Kadıgil, “Bütün grubumuzla failin kimliğine bakılmaksızın her türlü cinsel taciz, tecavüz ve şiddet olayına “sıfır tolerans” ile yaklaşmanın temel prensibimiz olduğunu söyledik” dedi.

Söz konusu olayla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapıldığını, mağdurun gerekli desteği aldığını ve konunun daha fazla konuşulmasından rahatsız olduğunu beyan ettiğini ifade eden Kadıgil, "Bu konuda konuşulması, 20 yaşındaki mağdurun ikincil hatalar, ikincil mağduriyetler yaşamasına sebep olmaktadır" sözleriyle Çalık'ı uyardı.