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TBMM’de bütçe maratonu | Abdüllatif Şener: Bütçe cetvellerinde alt detaylar yok, komisyondan ne kaçırılmaya çalışılıyor?

“Saray; yandaşları, faizleri ve yüzde 1’i zenginleştirmeyi esas almış”

20 Ekim 2021 16:33

TBMM’de bütçe maratonu tartışmalı başladı. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, bütçe ayrıntılarına yer verilmediğini gündeme getirerek, “Komisyondan ne kaçırılıyor” diye sordu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Saray; yandaşları, faizleri ve yüzde 1’i zenginleştirmeyi esas almış” dedi. Paylan’ın konuşması sık sık kesildi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’in konuşması, AKP tarafından gelen tepkiler ve mikrofonun kapatılmasıyla yarıda kaldı. Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, 2022 bütçe sunumunda “Ne vesayet odaklarının ne sosyal medyadan hukuk darbesi yapamaya niyetlenen diplomatların, ne de hukuki süreçleri siyasallaştırmaya çalışan çevrelerin yargı işleyişimizde hiçbir hükmü yoktur. AB Komisyonu’nun yanlı Türkiye Raporu da dahil olmak üzere adalet sistemimiz, dış etki ve yorumlardan, münezzeh, bağımsız, tarafsız ve adil şekilde işlemeye devam edecektir" dedi. 

TBMM’de, bütçe maratonu bugün başladı. Plan ve Bütçe Komisyonu, COVİD-19 tedbirleri nedeniyle komisyon salonu yerine çok daha geniş ve yüksek tavanlı olan TBMM Tören Salonu’nda toplandı. HDP milletvekilleri; “Yandaşa değil halka bütçe” ve “Savaşa değil halka bütçe” yazılı dövizlerle katıldı.

 

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