TBMM Başkanvekili’nden HDP’li Paylan’a: Hal ve hareketlerinize dikkat edin!

TBMM Genel Kurulu’nda devam eden anayasa görüşmeleri sırasında 1915 Ermeni kıyımı için HDP’li Garo Paylan’ın ‘soykırım’ ifadesini kullanması gerginliğe sebep oldu. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Paylan’a “Hal ve hareketlerinize dikkat edin” dedi. Meclis'te daha sonra Paylan'ın sözleri yüzünden tartışma çıktı. Genel Kurul'a verilen aradan sonra AKP, CHP ve MHP adına söz alan vekiller Paylan'ın açıklamasını kınadıklarını ifade etti. Paylan'a "soykrıım" sözü için TBMM'den 3 birleşim boyunca çıkarılma cezası verildi. Paylan'ın sözlerinin tutanaklardan çıkarılmasına karar verildi.